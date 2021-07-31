CryptoZoon是一個完整的數字生物宇宙平臺，生活在Binance智能鏈上。CryptoZoon的靈感來自於PokemonStory，其使命是建立一個全面的數字怪物平臺，使數百萬人能夠以簡單、創造性和愉快的方式參與到NFT和區塊鏈的遊戲世界。