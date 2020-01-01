ZKSpace是一個基於ZK-Rollups技術的Layer2全功能協議，包括三款C端用戶產品：ZKSwap、ZKSquare和ZKSea。其中ZKSwap是一款基於自動做市商（AMM）模型的去中心化兌換協議，支持用戶上線任意ERC20 代幣交易對並進行幣幣兌換；ZKSquare是一款極速且廉價的Layer2支付協議，用戶只需要支付低於ETH主網數十倍的Gas費即可享受即時到賬的Layer2支付服務，已被廣泛應用於活動領獎、空投發放等領域；ZKSea是一款支持用戶自主鑄造、轉賬和交易的Layer2 NFT平臺，可以極大的降低用戶在ETH主網上鑄造和買賣NFT的成本。ZKSpace計劃實現與EVM兼容的ZK-Rollups技術，並會在不久的將來為社區帶來更多基於Layer2的產品。