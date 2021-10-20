ZeroHybrid是第一個基於ARM芯片組的可信計算項目。 ARM芯片解決方案具有更大的擴展空間和硬件廠商的支持。未來的應用場景不局限於當前的移動設備，還包括基於arm的服務器和個人計算機。蘋果用ARM芯片取代Macbook，是業界對ARM的積極採納。 ZeroHybrid作為一個基於ARM平台的可信計算項目，也將為ARM生態系統帶來更多的繁榮可能性。