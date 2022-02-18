Zenith Chain 是一種混合創新解決方案，帶來可編程性和互操作性。 Zenith Chain 依賴於權威證明 (PoA) 共識系統，可以支持較短的取款時間和較低的費用。質押最多的驗證者候選者將成爲其驗證人並產生區塊。雙重簽名檢測和其他削權邏輯保證了安全性、穩定性和鏈上的最終性。