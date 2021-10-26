Unizen 是第一家結合多方的CEX 和 DEX 功能的 CeDeFi 交易所，以滿足C端用户和機構交易者的需求。 Unizen Exchange 能夠在交易所眾多交易模塊中找到最具成本效益的交易，以提供最佳報價、可靠的性能和安全的交易環境，一站式無縫用戶體驗。ZCX 是一種基於交易所的實用代幣，在以太坊區塊鏈上創建為的ERC-20 代幣。