Zebec是一個持續性的結算協議，它將通過允許用戶每秒發送付款和分配來改變工資、現金流和代幣歸屬。他們正在推出世界上第一個內置全額扣稅的鏈上工資產品以及Solana錢包的第一張轉賬卡，並從Distributed Global、Coinbase、Solana Ventures、Lightspeed、Alameda、Republic、Resolute、GreenOaks、GoldenTree、DST Global等行業巨頭那裏籌集了2,100萬美元。