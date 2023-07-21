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ZAX
ZAX 是一种基于币安智能链的革命性实用代币，可为用户提供无缝的交易体验。它是涵盖整个加密世界的代币，可在 DEX 和 CEX 平台上使用。
概况
币种名称
ZAX
发行时间
--
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发行价格
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发行总量
21,000,000
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