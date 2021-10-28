Yooshi是幣安智能鏈上的一款代幣，擁有許多令人印象深刻的功能。這是一個采用燃燒設計的代幣，以指數級大幅削減流通中的總供應。YooShi將此與創新的自動流動性功能以及NFT玩法相結合，可快速增加代幣的流動性。最後，YooShi具有在其他代幣中罕見的大規模去中心化。將這三種方法結合在一起，你就可以從除社區以外的任何人手中獲得一個發電站代幣。