YodeSwap 是 Dogechain 网络的第一个自动做市商 (AMM)、去中心化交易所 (DEX) 之一。一体化的 Defi 解决方案提供了一系列支持 DeFi 和 Web3 空间的服务和功能，包括加密交换、质押和流动性挖矿，并作为基于 Dogechain 网络构建的新的和令人兴奋的项目的启动平台。