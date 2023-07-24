DFI.money2.0（YFII2.0）象征着$YFII2的重生。 YFII2.0 专为人民而设计，旨在为原始 DFI.money 代币带来新的生命。作为应对代币负面影响的举措，YFII2.0 的推出承诺为代币持有者提供更强大、更有利可图的平台。