XY Finance 是 DeFi 和元界的一站式跨鏈聚合器。我們的使命是促進鏈上資產（包括代幣、NFT 等）在所有區塊鏈上的無縫安全轉移。該協議構建了一個具有最高互操作性的一鍵式交換聚合器，允許加密用戶交易所有鏈上資產。