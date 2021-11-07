Universe.xyz & xyzDAO 是一個倡議，它授予XYZ持有人投票權，并爲Universe協議奠定了基礎。Universe協議是一個包含了鑄造、市場、社交工具、NFT工具和拍賣的NFT社交媒體平台。 xyzDAO通過支持Universe協議中的去中心化決策來增强社區的能力。它由XYZ通証管理，是Universe平台的核心組件。