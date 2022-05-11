Symbol 是 2021 年 3 月推出的區塊鏈平台。它是 NEM 的精神繼承者，具有稱為權益證明 (PoS+) 的新共識算法、基於規則的代幣（稱為馬賽克）、命名空間、多重簽名帳戶和聚合交易。它的客戶端 Catapult 是用 C++ 編寫的。