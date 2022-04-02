xWIN Finance 是一個基於 BSC 的去中心化基金管理平台，交易者、基金經理可以開設自己的基金，而平台用戶可以認購這些基金並賺取利潤。 我們的目標是創建一個即使是初學者也可以賺取利潤的一站式 DeFi 協議。