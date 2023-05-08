Xrp Classic 的目的是开发环保解决方案，旨在使加密货币空间更安全，更容易为每个人所理解。 Xrp Classic 是一个旨在开发自己的 ReFi 区块链的项目。我们的愿景是开发一个创新的、可持续的、多平台的生态系统，使用户能够在使用它的同时获得愉快的体验