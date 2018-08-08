ProximaX 是區塊鏈和分佈式總賬技術（DLT）的高級擴展。它提供豐富的服務和協議，並能提供安全服務，內容交付，存儲和媒體流的一體化可持續平臺。企業使用這個平臺，可以避免代價高昂且容易出錯的集中式架構所帶來的負面影響。