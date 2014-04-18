門羅幣（Monero）使用加密來遮罩發送和接收地址以及交易金額, 與其他公共區塊鏈像比特幣和以太坊不同。 默認情況下，每個門羅幣交易都會混淆發送和接收地址以及交易金額。門羅幣是可以替代的。這意味著門羅幣將永遠被接受而沒有審查風險。 門羅不是一家公司。它由來自世界各地的加密學和分佈式系統專家開發，他們捐贈時間或由社區捐贈資助。這意味著門羅不能被任何一個國家關閉，也不受任何特定法律管轄區的限制。