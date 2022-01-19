ELIS Technologies Ltd 是一家位於愛爾蘭的機器人和人工智能的企業，開發集成專有的 3D GPS 電子地圖技術無人機和系統。 ELIS 代幣 ($XLS) 是整個 ELIS 硬件即服務生態系統的燃料，可兌換 ELIS Technologies Ltd. 提供的所有服務。