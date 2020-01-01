XIDO Finance是一個去中心化的AMM，具有高流動性挖礦獎勵，無鑄造，和獨特的代幣分配設計。 XIDO Finance由XIDO代幣提供支持，該代幣添加了一個治理層，並為自持池和礦場提供支持，而無需創建新的代幣。