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XIDO
XIDO Finance是一個去中心化的AMM，具有高流動性挖礦獎勵，無鑄造，和獨特的代幣分配設計。 XIDO Finance由XIDO代幣提供支持，該代幣添加了一個治理層，並為自持池和礦場提供支持，而無需創建新的代幣。
概况
币种名称
XIDO
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