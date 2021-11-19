XCarnival 是元界資產的借貸聚合商，為各種 NFT 和長尾加​​密資產提供創新的清算解決方案。作為 NFT 借貸服務的先驅，XCarnival 贏得了東南亞 BSC Hackathon 錦標賽。它也是首批教育用戶采用具有挖礦獎勵的 NFT 借貸模式的項目之一。XCarnival 是一個多鏈協議，將部署在以太坊、Polygon 和 Solana 上。