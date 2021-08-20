Citadel.one是一個解決DeFi領域的變化和挑戰的一體化平台，為其用戶提供跨多個網絡的統一UX。它有4個主要特性使它成為一個加密超級應用: 驗證器服務，平台(手機和網絡)，擴展和DAO。這個團隊用他們圓滑的UI和UX的核心理念從頭開始構建了這些特性。他們的重點是提供一系列封裝在單一平台中的高質量去中心化金融 (DeFi)產品。