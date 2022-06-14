Chain是一個雲(Cloud)區塊鏈基礎設施，使企業能夠從頭開始建立更好的金融服務。Chain已經推出了Chain Core，這是一個經過許可的開源區塊鏈以及Sequence，它的分類賬作爲一個服務產品。客戶可以獲得折扣，用Chain代幣（XCN）支付商業費用，以及參與社區協議治理和訪問高級的功能。