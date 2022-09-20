MetaX是唯壹壹款完全去中心化的、类似SLG的基于以太坊的PVP区块链游戏。 MetaX以大宇宙为基础，高度融合元宇宙、Gamefi、DAO、NFT等元素，为玩家呈现壹个自由发展的宇宙空间。每个玩家都可以通过虫洞引擎穿越星系探索各种未探索的行星。玩家可以殖民行星领土，参与星际战争，拥有NFT设备。 X1是MetaX游戏的治理代币。