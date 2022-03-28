WSB.sh 是一個去中心化、無信任的預測市場平台。它允許用戶預測任何未來事件的結果，並自由參與安排；即正確的預測將帶來經濟收益，而錯誤的預測將導致對質押數字資產的懲罰。因此，該平台創造了對某一事件或結果發生的普遍預期的反映。