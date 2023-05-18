Winnerz(WNZ)是一个让武术选手、俱乐部、参与者受益的区块链武术平台。 Winnerz 也是该平台的主要货币。 Winnerz 涵盖范围广泛的格斗，包括综合格斗、站立格斗、拳击、跆拳道、摔跤、柔术等。