首個波場生態全系統預言機WINkLink的上線將徹底實現現實世界與區塊鏈世界的合二為一，將為整個行業提供可靠，不可預測，可驗證的亂數與其他現實世界中的數據、事件或支付系統等，徹底解決信任問題，提升相關專案的用戶體驗。2021年4月26日，WINk團隊正式完成對於justlink.io的收購。WINkLink成為首個波場生態全系統預言機。基於波場的TRC20代幣WIN是WINkLink預言機的社區治理代幣。