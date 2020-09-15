Wing 是基於本體區塊鏈首個融合信用要素的 DeFi 跨鏈平臺 。基於本體去中心化身份與去中心化評分體系，Wing 構建的 DeFi 平臺，支持不同 DeFi 產品的跨鏈協同交互。Wing 引入的風控保障機制，將結合平臺自身的去中心化治理模式，形成“借”、“貸”和“保”三方良性博弈，並創新性地提供信用評估模組作為平臺上信貸類產品的有力支撐。據瞭解，Wing 將發行其數字資產通證 WING，無募集資、無預挖，其社區 Wing DAO 將採用開放治理的模式。下一步 Wing 將聚焦於抵押品的種類擴展、在產品中融入信用要素和擴展去中心化金融服務自主組織三大方向。 WING Token (WING) 是 WING DAO 的治理憑證，具備一系列的治理權益。WING Token 的權益完全歸屬 WING DAO，不會有任何形式的對特定個人或團隊的預先分配，也不會用來進行任何融資。團隊希望通過 WING 推動 Wing 專案平臺上更多優質 DeFi 專案湧現，讓去中心化金融普惠每一個人。