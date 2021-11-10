Wilder World 是一個基於以太坊、虛幻引擎 5 和 ZERO 的沉浸式 5D 元界。NFT 市場將推動集體所有權，在該市場中，NFT 通過實現部分所有權而具有流動性，從而為資金有限的人創造了合作的可能性高價值資產的所有者，Wilder World 將包容的民主理想置於核心位置。