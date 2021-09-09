WEMIX 代幣由Wemade Group的區塊鏈子公司Wemade Tree發行，Wemade Group 是一家在中國以MIR(傳奇) 系列而聞名的 KOSDAQ上市遊戲公司。 Wemade團隊由遊戲行業專家組成，他們在全球範圍內引領遊戲行業發展的良好記錄，擅長RPG、SNG、休閑等“長期“遊戲