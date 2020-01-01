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eFin Decentralized

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深度图
WEFIN
eFIN是一個去中心化的生態，將中心化和去中心化的金融融合化系統在一個空間中，幫助新用戶輕鬆地從過時的金融系統轉換為現代的、去中心化的金融系統。
概况
币种名称
WEFIN
发行时间
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发行价格
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发行总量
11,500,000,000
委托订单
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