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WBTC
WBTC（Wrapped Bitcoin）是一種和比特幣掛鉤的ERC20代幣，將於美國太平洋時間1月30日下午5點（北京時間 1月31日上午9點）正式上線。WBTC由BitGo、Kyber Network和Ren（之前名為Republic Protocol）等區塊鏈專案聯合推出，該代幣在以太坊上發行，實現與比特幣1:1掛鉤，所有發行的WBTC都會得到比特幣的支持，託管人存儲的每個比特幣都能夠與發行的WBTC總數對應，並且可在鏈上驗證，只有經商家批准，託管人才能鑄造WBTC，而當持有人將WBTC兌換成比特幣時，WBTC將被銷毀。
概况
币种名称
WBTC
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