Hourglass 是一种社区驱动的免税代币，放弃了所有权。 100% 正在流通。 Hourglass 的使命是通过孵化将加密货币空间与主流娱乐、流行应用程序、主要零售品牌和大型现实生活事件联系起来的项目来提升 Web 3.0。 Hourglass 是制作“The Next Crypto Gem”电视节目的合作伙伴，该节目首次将快节奏的加密货币世界带给主流电视观众。