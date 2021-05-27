Venus Protocol是一个基于算法的货币市场系统，旨在将一个完整的基于去中心化金融的借贷和信贷系统带入智能链。Venus Reward Token是一种机制，旨在成为Venus协议的供应商和借款人的额外采矿分配。目标是逐步降低XVS的通货膨胀率，并在整个过程中包括燃烧XV​​S。