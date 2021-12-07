Virtue Poker 是 ConsenSys 孵化和 Pantera 支持的公司，該公司利用區塊鏈技術的獨特功能與 P2P 網絡相結合，提供安全、誠實的在線撲克遊戲環境。 Virtue Poker 永遠不會持有玩家資金；相反，遊戲買入由以太坊“智能合約“在玩遊戲時託管，並且支付發生在 30 秒或更短的時間內。