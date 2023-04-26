Vinlink 旨在在汽车行业实施区块链和人工智能技术，为电动和混合动力汽车的交易、维护和维修历史、车辆所有权和转让、保险、安全召回、融资以及充电和加油创建透明和安全的记录。这将提高效率、降低成本，并提高所有相关方的透明度和安全性，包括制造商、供应商、承运人、海关当局、机械师、技术人员、保险公司、监管机构、贷方和车主。