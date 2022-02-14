VELAS區塊鏈上的第一個啓動板，迄今爲止世界上最快的AVM區塊鏈。VLXPAD是一個通貨緊縮的啓動板通證，它給予用戶平臺訪問獨家IDO的機會，質押獎勵以及更多。VLXPAD是由非常成功的BlueZilla VC孵化的。