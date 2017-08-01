VET是VEN按照1VEN：100VET比例轉換而來。 Vechain平臺是一個基於區塊技術的全球帳本型資訊交互協作雲平臺。通過API與應用層對接，把現實世界中的人、事或物數位化，實現資訊的互通互聯。通過基於行業實際應用的智能合約，實現不同場景下的協同和價值轉移，從而將現實的商業世界映射到區塊鏈上。通過跨平臺、跨企業、跨行業、跨國界的互聯協作，創造全新的商業模式，為協作參與方提供“信任服務”。唯鏈(Vechain)專案2015年6月在上海啟動，目前已經經歷三次重大升級。