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VELO
VELO 代幣是一種實用型代幣，可用於執行智能合約，或作為價值轉移時的抵押物，從而為生態內發行的數字信用結算提供保障。VELO 代幣可以作為 「過橋資產」，成為連接現實世界和數字貨幣世界的橋樑。
概况
币种名称
VELO
发行时间
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发行价格
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发行总量
30,000,000,000
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