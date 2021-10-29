Vodra平台允許創作者在獲得合理報酬的同時滿足自己的創作熱情，這是通過一個去中心化的捐贈平台來實現的。 Vodra旨在將綫上娛樂報酬轉變為創作者直接對應觀眾的參與模式，使創作者可以從用戶身上獲得打賞等收益。