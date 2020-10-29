VALUE 將具有與 YFV 相同的價格和治理能力，但 VALUE 將允許 YFValue 協議不斷發展。VALUE 作為當前 YFV 令牌的技術升級，值可視為 YFV v2。該專案旨在通過其獨特功能（包括供應通貨膨脹率的投票和自動轉介系統），為所有用戶提供真正的增產礦工融資價值。