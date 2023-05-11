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Unidef
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U
Unidef 是一个全球组织网络，共同努力加速世界向去中心化未来的过渡，使所有人能够完全控制自己的财务、数据和身份。在这一理念的指导下，我们致力于支持去中心化技术、协议、资产、实体和各种赋予所有人、社区和地球权力的倡议。我们的全球网络汇集了私营企业、政府、非营利组织和其他具有共同价值观和目标的组织。
概况
币种名称
U
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