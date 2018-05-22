Ulord公鏈旨在重塑數字經濟基礎設施，打造分佈式商業引擎。 Ulord鏈雲生態，推動區塊鏈和實體經濟深度融合，首次提出並完成鏈+雲結合框架體系，實現技術經濟雙融合，建立分佈式存儲&計算資源調度管理平臺，將分散的網路資源集合而成虛擬資源池，實現網路資源的智能化交易，推動區塊鏈技術和產業創新發展，打造分佈式商業引擎。Ulord鏈雲生態已應用與工業互聯網、數據共用和數字內容等領域。其包括存儲生態和計算生態，二者相互促進，協同發展。