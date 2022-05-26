Terra是以穩定幣為基礎的綜合性金融平臺，正在為下一代去中心化應用程構建金融基礎架構。 Terra未來成為金融領域具有顛覆性的去中心化應用開 放平臺奠下基礎，還進一步提高區塊鏈經濟的實際GDP。Terraform Labs已經確定了了Terra可以⽀支持的⾦金金融基礎設施領域。對於 TerraUSD(UST) 代幣來說，其用例不僅限於 Terra 支付。