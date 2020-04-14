Neutrino Dollar是以Waves本地通證作為抵押的一種演算法穩定幣。做市商以1 USDN:1 USD 比例錨定美元，保證價格穩定。USDN持有者可獲得12-15%年均利率回報。與中心化法幣抵押的穩定幣不同的是，USDN由智能合約發行。