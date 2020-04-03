USDJ 由波場網路中的去中心化智能合約發行，任何人都可以通過抵押TRX發行 USDJ。當 USDJ 被發行出來後，通過抵押債倉（CDP）和自動化回饋機制支撐USDJ 的價格穩定在和美元保持1:1，從而與其他任何數字資產一樣自由流通。 USDJ 穩定貨幣是由抵押資產支撐的數字貨幣，其價格和美元保持穩定。USDJ 將成為波場 DeFi 生態裏的必需品。