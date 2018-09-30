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USDC
USDC 由 CIRCLE 發行，是一個完全抵押美元的穩定幣，並基於 CENTER 開發的開源法幣穩定幣框架。USDC 通過提供具有詳細財務和運營透明度的解決方案，解決現有加密貨幣市場存在的問題。USDC 在美國貨幣流通法規的監管框架內運營，與已建立的銀行合作夥伴和審計師合作，並建立在開放式會員制度的基礎上，任何符合條件的金融機構可以加入。
概况
币种名称
USDC
发行时间
2018-09-30 00:00:00
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