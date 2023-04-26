UrDEX Finance 是一个社区驱动的项目，旨在通过使不同形式的流动性以去中心化的方式与市场连接来解决流动性问题。 UrDEX 提供全面的产品和服务，包括去中心化交易所、去中心化永续交易所、收益工具、AMM 框架和质押以及 Launchpad。 UrDEX 的独特方法是它交织了许多分散的市场和工具，创造了更广泛的网络效应。