UNQ CLUB 是 NFT 收集者的去中心化平台，旨在幫助他們建立社區、籌集 NFT 並在不同的區塊鍊和協議中使用它們。該平台基於 Solana 網絡，其俱樂部控制合約部署在以太坊、BSC 和其他鏈上。允許不同區塊鏈之間的順暢交互。