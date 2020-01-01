U:NIUM利用區塊鏈技術賦予數字資產獨立且獨特的識別價值，不同於現有的虛擬資產，並利用NFT，其特點是基於影響者和藝術家的不可互換性。 U:NIUM 旨在提供一個生態系統，通過提供一個可以交易各種內容的 NFT 平台，影響者和他們的粉絲可以進行交流和交流。