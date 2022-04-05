UncleMine是首個整合了融資、DeFi和DAO功能的平臺，由可驗證算力資產提供背書。UncleMine設計了算力資產預言機，基於零知識證明技術，將物理與虛擬算力資產引入鏈上，讓這些新型資產參與DeFi世界的流通。